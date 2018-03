Calderoli: conciliare accoglienza con sicurezza? Prima italiani

Roma, 6 mar. - "Sono d'accordo con il segretario di Stato della Santa Sede quando, parlando degli immigrati, sottolinea che bisogna conciliare l'accoglienza con la sicurezza dei nostri cittadini. Mi permetto di aggiungere però che oltre alla sicurezza bisogna assicurare ai cittadini anche il rispetto dei loro diritti, primo fra tutti proprio quello di essere cittadini". Lo ha affermato in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Per essere chiari, prima di andare ad aiutare chi arriva da fuori dobbiamo pensare - ha sottolineato l'esponente leghista - ai tre milioni di anziani che non arrivano a 500 euro al mese di pensione, dobbiamo pensare alle famiglie che non hanno una casa e non riescono ad accedere ad un alloggio popolare, dobbiamo pensare a chi ha in casa un grave disabile e riceve un ridicolo assegno minimo che non serve a niente. Aiutiamo i nostri anziani, aiutiamo i nostri malati, aiutiamo chi non ha una casa e ovviamente quel 10% di italiani che non hanno un lavoro. Prima pensiamo agli italiani".

"Poi, dopo, aiuteremo anche chi scappa da una guerra, magari quel migliaio di siriani giunti in Italia negli ultimi due anni, ma non chi sceglie di espatriare dalla Nigeria, dal Gambia, dal Senegal, dalla Costa d'Avorio ecc...".