Il nuovo Parlamento tra new entry, conferme e ripescati -2

Roma, 6 mar. - Nelle liste dei Dem conquistano il passaporto per il Parlamento - oltre al gruppo di fedelissimi renziani (Lotti, Boschi, Di Giorgi, Parrini, Marcucci) - Beatrice Lorenzin e Pier Ferdinando Casini, alla nona legislatura, Pier Carlo Padoan (dopo una battaglia sul filo di lana a Siena con l'economista della Lega Claudio Borghi), Graziano Delrio, Cosimo Ferri (nonostante sia uscito perdente a Massa con Deborah Bergamini di Fi). Entrano anche Emanuele Fiano, Piero Fassino, Lorenzo Guerrini nonché lo stesso Piero De Luca (il figlio del governatore campano) e il pediatra Paolo Siani, entrambi sconfitti nei rispettivi collegi in Campania. Sono fuori, invece, la giornalista, candidata con i Dem, Francesca Barra e il segretario dei Verdi Angelo Bonelli, tra i promotori della lista Insieme. Entra alla Camera, eletto nel plurinominale, Filippo Sensi, portavoce del premier Paolo Gentiloni, ed ex portavoce di Matteo Renzi e di Francesco Rutelli, candidato per il Pd in Toscana.

C'è, poi, un manipolo di big che, sconfitti nel maggioritario, sono stati salvati dal proporzionale ed entreranno comunque in Parlamento. L'ex presidente della Camera Laura Boldrini, in corsa con LeU, è arrivata quarta all'uninominale a Milano ma torna in Parlamento grazie al proporzionale. Lo stesso presidente del Pd Matteo Orfini, che ha perso il seggio nel collegio di Roma Torre Angela. Notevole la pattuglia degli ex ministri che hanno ottenuto risultati deludenti alle urne ma che si sono salvati per la candidatura nel proporzionale: Roberta Pinotti, sconfitta nella sua Genova, è ancora eletta grazie al plurinominale, stesso discorso per Dario Franceschini 'tradito' dalla sua Ferrara e anche per Valeria Fedeli che ha perso sul filo di lana a Pisa, Marco Minniti sconfitto a Pesaro, Andrea Orlando in Emilia Romagna. Sconfitta nel collegio uninominale a Parma ma salva grazie al listino proporzionale anche Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata con l'acido dal suo ex e già collaboratrice della sottosegretaria Maria Elena Boschi, stesso destino per il pediatra napoletano Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra.

Liberi e Uguali ce la fa a portare in Parlamento, oltre a Boldrini, Pietro Grasso, Pierluigi Bersani, Guglielmo Epifani, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e la portavoce Rossella Muroni, ma restano fuori Pippo Civati, l'ex premier Massimo D'Alema, arrivato quarto nel collegio di Nardò conquistato dalla grillina Barbara Lezzi, e la pasionaria dei comitati per il No al referendum costituzionale Anna Falcone.

Il magro risultato di Noi con l'Italia ha poi avuto come conseguenza l'esclusione dell'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni e dello stesso Raffaele Fitto (nessun seggio infatti scatta in Puglia).