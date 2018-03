Associazioni omeopati: da Presa Diretta attacco a libertà cura -3

Roma, 6 mar. - "Avete criticato la carenza di un numero adeguato di ricerche scientifiche in omeopatia, - aggiunge la lettera inviata alla trasmissione dalle associazioni di medici e infermieri omeopatici - per poi contemporaneamente insistere nel dileggiare le ricerche in corso, fino ridicolizzare l`attività di un Premio Nobel per la Medicina, sottostimando i progressi nelle ricerche sulle proprietà biofisiche dell`acqua e ignorando il fatto che le diluizioni dei principi attivi utilizzati in omeopatia possono anche essere della medesima massa di quelle correntemente utilizzate dal corpo umano per auto-regolarsi, e che diversi lavori scientifici in vitro e in vivo - quali quelli del Prof Bellavite dell`Università di Verona o del Prof. Dei dell`Università di Firenze - confermano attività biologica di "molecole messaggere" in diluizioni omeopatiche che sono dello stesso peso delle medesime molecole presenti in natura, risultati questi di straordinario interesse, che dovrebbero stimolare nuove ambiziose sfide per la ricerca scientifica. Voi invece avete dato l`impressione di voler chiudere definitivamente il dibattito secondo un "principio di autorità" degno del peggior periodo dell`inquisizione, invece che improntare le vostre analisi su criteri aperti al confronto, dal quale solo - nel tentativo di rispondere agli interrogativi che il progresso incessantemente ci pone dinnanzi - può nascere "buona scienza".

Nessun "moto di disapprovazione circa il fatto che si dia voce anche con chiarezza a chi non condivide l`approccio medico omeopatico - si legge nella missiva - e rispettiamo totalmente la libertà di stampa Vostra e dei vostri colleghi, ma non riteniamo degno della televisione che Voi rappresentate, nell`esercizio delle vostre funzioni di cronisti, il cui servizio tra l`altro è pagato in buona parte da fondi pubblici, basare parte degli assunti alla base della vostra inchiesta su affermazioni non genuine, omissioni dolose, faziosità e dichiarazioni offensive e insultanti della professionalità di una parte dei Medici e dei ricercatori italiani. La Vostra inchiesta, per tutto quanto sopra esposto, ancorchè apprezzabile in astratto per la dichiarata volontà di fare chiarezza su un tema d`interesse per la pubblica opinione, si è nella pratica tradotta in un elogio al "pre-giudizio", che - come qualunque uomo di scienza ben dovrebbe sapere - è il più anti-scientifico degli atteggiamenti".