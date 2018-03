Associazioni omeopati: da Presa Diretta attacco a libertà cura

Roma, 6 mar. - "L`intera puntata è stata obiettivamente improntata a sostenere una posizione evidentemente preconcetta rispetto all`omeopatia, disciplina che la stessa FNOMCeO qualifica invece come "atto medico"": scrivono così le associazioni FIAMO - Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati SIOMI - Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata SIMA - Società Italiana di Medicina Antroposofica SMB - Società Medica Bioterapica Italiana AMIOT - Associazione Medica Italiana di Omotossicologia OMEOMEFAR - Associazione Medici e Farmacisti Omeopati LUIMO - Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica "Samuel Hahnemann", in una lettera aperta all'indomani della trasmissione Presa Diretta.

E spiegano: "Deontologicamente non commentabile dal punto di vista giornalistico la scelta di ospitare in studio come unico ospite una personalità di indubbio profilo istituzionale come il Dott. Ricciardi il quale tuttavia non ha mai fatto mistero dei suoi pregiudizi verso la medicina omeopatica. Sarebbe stato ben più corretto affiancare al Dott. Ricciardi una personalità di analoga caratura ma tale da poter garantire quel contraddittorio che dovrebbe essere proprio di ogni trasmissione giornalistica e televisiva degna di questo nome". "Palese - sottolineano - è stato lo squilibrio informativo, con oltre 3/4 del minutaggio della trasmissioneimpegnato a tentare di censurare una pratica medica alla quale si rivolgono, come voi stessi avete sottolineato, milioni di cittadini italiani - circa 100 milioni in Europa - che troviamo discutibile derubricare tutti indistintamente a stupidi, "creduloni" e ignoranti. Non commentabile è stata anche la voce di chi ha tentato di classificare come cialtroni, truffatori o "praticanti" al pari degli "astrologi" decine di migliaia di medici iscritti all`Albo che questo paradigma medico lo praticano quotidianamente, affermazioni da Voi avvallate e che avete condiviso e amplificato in studio, e che vanno ben oltre il diritto di cronaca, costituendo a nostro avviso i presupposti per il reato di diffamazione".

(Segue)