Lazio, Touadi: orgogliosi di essere una forza politica nascente

Roma, 6 mar. - "Orgogliosi di essere una forza politica nascente al servizio del cittadino. La soglia elettorale non è stata valicata ma, oggi, Civica Popolare può contare su un consenso che, seppur esiguo, appena due mesi fa non esisteva". Con queste parole Jean Lèonard Touadi, candidato governatore del Lazio nella neonata compagine politica di Beatrice Lorenzin, Civica popolare, ha accolto i risultati definitivi dello spoglio elettorale.

"Un grazie sincero alle cittadine e ai cittadini che, domenica, ci hanno accordato la loro fiducia, in barba alla logica del cosiddetto voto utile", ha proseguito Touadi, lodando l'intenso lavoro svolto dai candidati di Civica Popolare che, "nonostante l'inizio tardivo della campagna elettorale, sono riusciti a far giungere alla cittadinanza un messaggio politico fatto di ragionevolezza, di impegno concreto e fattivo lontano dagli estremismi e incentrato su quei valori civici e popolari che appartengono alla nostra matrice cattolica".

L'ex parlamentare, già assessore alla Sicurezza e alle Politiche Giovanili del comune di Roma, ha infine sottolineato il valore aggiunto dato alla lista dalla sua provenienza civica: "Animati da passione civile e spesso alla prima esperienza in politica, hanno creduto e contribuito a un obiettivo comune vissuto come servizio alla comunità, portando sui territori una proposta programmatica seria e concreta, trasmessa con quella semplicità diretta che solo la società civile riesce ancora a far giungere all'elettore".