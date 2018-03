Marche: Arrigoni (Lega): nostro successo al progetto di Salvini

Roma, 6 mar. - "Lo straordinario risultato della Lega nelle Marche è dovuto essenzialmente al progetto di Salvini, alla squadra e al pragmatismo dei suoi candidati provenienti non solo dalle zone terremotate ma da tante realta' produttive della regione che la stessa amministrazione regionale ha abbandonato". Lo scrive, in una nota, il senatore Paolo Arrigoni, commissario Lega Marche analizzando il voto nella regione e in particolare nella provincia maceratese.

"Pessima gestione del post-terremoto, pessima gestione nei rapporti economici e sociali con il territorio. Quando una regione viene governata così, specchio fedele delle politiche del governo centrale, cosa si aspetta dai cittadini se non la ribellione e la rabbia sfociata nell' urna - chiede Arrigoni -? E' stata premiata la Lega perché puo' dare una svolta e un futuro di concretezza al territorio di questa regione. Tutto qua! Cavalcare la propria sconfitta, come fa il Pd, nell'alveo della sicurezza e dei fatti di Macerata e' pura controinformazione".