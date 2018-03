Germania, giovane leader socialdemocratici Kuehnert fa coming-out

Roma, 6 mar. - Sebbene uscito sconfitto nella sua battaglia contro la Grande Coalizione, il leader dei giovani socialisti tedeschi, Kevin Kuehnert, ha conquistato un'enorme popolarità in questi ultimi mesi e non solo fra gli iscritti alla Spd. E oggi, in un'intervista rilasciata alla rivista berlinese "Siegessaeule", il 28enne parla per la prima volta in modo esplicito della sua omosessualità.

Kuehnert racconta di non aver mai sofferto di discriminazioni per questo motivo e neppure per la sua altezza (è alto 1.70). Persino le parole di Alexander Dobrindt (avversario politico dei cristiano sociali bavaresi) che un giorno aveva parlato di una "rivolta dei nani" della Spd, non lo hanno ferito: "Sono una persona con una buona dose di humor e autoironia", ma poi contrattacca abilmente: "Non mi sento attaccato personalmente. Simili bassezze ricadono direttamente su chi le esprime".