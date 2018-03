Il nuovo Parlamento tra new entry, conferme e ripescati

Roma, 6 mar. - New entry, conferme e 'ripescati'. Il Parlamento della diciottesima legislatura ha già i volti dei nuovi eletti e una lunga lista di esclusi.

Il primo partito del Paese, il Movimento cinque stelle, conferma deputati e senatori della scorsa legislatura (ad eccezione di Alessandro Di Battista che non si è volontariamente ricandidato) ma ci sono anche molti nomi nuovi: da Mattia Crucioli che a Genova batte la Pinotti, a Marco Rizzone che ha la meglio su Edoardo Rixi della Lega (poi ripescato con il proporzionale), a Roberto Traversi che sconfigge l'ex segretario dem della Liguria Mauro Tullo che non ce la fa. A casa, invece, nomi famosi in lizza con M5s: la 'iena' Dino Giarrusso e il comandante Gregorio Di Falco. Certa la presenza al Senato del giornalista Gianluigi Paragone mentre risulta eletto il presidente del Potenza calcio Salvatore Caiata, che è però tra gli impresentabili dei Cinquestelle.

La Lega porta in Parlamento, tra gli altri, il ligure Edoardo Rixi, l'avvocato Giulia Bongiorno e un discreto numero di parlamentari anche dal Sud come, ad esempio, dalla Campania Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa alla Camera e Claudio Barbaro al Senato. Dalla Puglia arrivano Anna Rita Tateo, Roberto Marti. Tra i big restano in Parlamento, tra gli altri, Roberto Calderoli (sette legislature alle spalle) e il senatur Umberto Bossi che dopo 31 anni torna a Palazzo Madama. Nel Carroccio viene eletto anche Tony Iwobi, 62 enne, laureato in Informatica e imprenditore, di origini nigeriane.

Per Forza Italia confermato tutto lo stato maggiore azzurro (Brunetta, Gelmini, Carfagna, Polverini, Rotondi, Gasparri, Vito) e la stessa Micaela Biancofiore, ripescata a Piacenza, dopo la sconfitta con la Boschi a Bolzano. Ma arrivano anche volti nuovi come il coordinatore regionale ligure Sandro Biasotti. Dal listino di Forza Italia in Campania e nonostante il secondo posto resta fuori il presidente della Lazio Claudio Lotito a cui, in queste ore, Clemente Mastella ha consigliato di fare ricorso visto le tante schede annullate. Ce la fa invece Lady Mastella, Sandra Lonardo. Tra chi varca per la prima volta il portone del Parlamento ci sono per il centrodestra l'ex ad del Milan Adriano Galliani, l'atleta paralimpica e conduttrice Giusy Versace, il giornalista, ex direttore di Panorama, Giorgio Mulè.

Torna in aula dopo alcuni anni di assenza anche la leader Radicale Emma Bonino, fuori per un soffio l'ex sottosegretario Benedetto Della Vedova.

(Segue)