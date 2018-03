Roma, lo stadio Paolo Rosi diventerà "Casa dell'atletica" -2

Roma, 6 mar. - "Finalmente avremo la Casa dell`Atletica Romana, la quale diventerà un vero e proprio polo di riferimento e di aggregazione per le diverse specialità sportive dell`atletica. Grazie alla convenzione di Roma Capitale con la FIDAL quest`ultima si impegna a ripristinare il manto della pista, restituendo così alla cittadinanza lo stadio in tutta la sua bellezza. Per l`Amministrazione promuovere lo sport come elemento qualificante la vita sociale e intendere l`attività sportiva come un percorso di integrazione e inclusione sociale, avvalendosi della collaborazione delle varie federazioni, del Coni e delle società sportive, è obiettivo primario da sempre. Siamo davvero orgogliosi, dopo anni di tentativi vani, di essere riusciti a sbrogliare la matassa e ad arrivare a una convenzione che porterà vantaggi tangibili per tutta la popolazione romana", dichiara l`Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia.

"La notizia che i frequentatori del Paolo Rosi hanno aspettato per anni finalmente è arrivata: la convenzione tra Roma Capitale e Fidal darà la possibilità alla Federazione di effettuare i lavori di sistemazione della pista di atletica dove ogni giorno si allenano centinaia di romani. Ricordo ancora le tante firme raccolte ormai più di cinque anni fa per una richiesta che a noi cittadini appariva semplice ma sembrava irrealizzabile: autorizzare la Fidal ad investire per migliorare un impianto comunale. Dopo l'immobilismo delle amministrazioni Alemanno, Marino e Tronca, annunciamo con soddisfazione che la convenzione è stata finalmente formalizzata", conclude il presidente della Commissione Sport Angelo Diario.