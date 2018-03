Roma, lo stadio Paolo Rosi diventerà "Casa dell'atletica"

Roma, 6 mar. - Approvata oggi in Giunta la delibera relativa allo Stadio Paolo Rosi, che diventerà la Casa dell`Atletica Romana. Roma Capitale e FIDAL - informa una nota del Campidoglio - hanno raggiunto un accordo di cooperazione con l`obiettivo di riqualificare lo stadio partendo proprio dal ripristino del manto della pista di atletica e delle annesse pertinenze. L`obiettivo è quello di promuovere valorizzare e diffondere lo sport ed in particolare l`atletica leggera nelle varie fasce d`età della popolazione, con particolare riguardo alle categorie disagiate e alla terza età. Verranno inoltre messe a disposizione ogni anno otto borse di studio per i giovani talenti dell`atletica romana. (Segue)