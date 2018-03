Lazio, Zingaretti: lunedì con direttori Asl su liste attesa -2

Roma, 6 mar. - "Abbiamo vinto. Uno degli elementi positivi di questa vittoria è la stabilità. La parola d'ordine è: 'ora avanti veloce'. Ci saranno adesso i dovuti passaggi amministrativi e burocratici, ma già da subito è importante poter dare segnali", ha spiegato poi Zingaretti poco dopo nel corso della conferenza stampa di rielezione. Il governatore ha spiegato che il lavoro di programmazione sulle infrastrutture ha permesso di prevedere "6,1 miliardi nei prossimi 5 anni per la loro modernizzazione: è una sfida immensa, e per questo la prossima settimana istituiremo una task force, una cabina di regia, per il controllo,il monitoraggio e l'avvio dei cantieri". Rispetto alla sanità "almeno il 18 per cento dei 720 milioni per gli investimenti saranno relativi all'acquisto di macchinari come tac e Pet per l'accorciamento delle liste d'attesa e l'innalzamento dei livelli di cura. Per lunedì alle 12 ho convocato tutti dg Asl per mettere a punto il cronoprogramma su investimenti, attuazione e guerra alle liste d'attesa così come promesso". E poi i giovani. Zingaretti ha spiegato che partiranno a breve il nuovo bando per il microcredito e quello per 'Torno subito', entrambi da 9 milioni. "La prossima settimana convocheremo per un primo confronto tutti i rettori del Lazio come segnale della centralità della scienza e per avanzare loro l'idea di aprire almeno un'Aula studio fino alle 24 in tutti gli atenei del Lazio" ha concluso.