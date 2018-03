Designer Stefano Giovannoni firma profumatore per ambiente

Milano, 6 mar. - L'architetto Stefano Giovannoni, designer noto soprattutto per alcuni prodotti progettati per Alessi, ha presentato in un supermercato milanese la sua ultima creazione, un profumatore per ambienti realizzato con il contributo del gruppo francese Robertet e che sarà distribuito dalla catena Unes. Si tratta di "Immagine art of fragrance", nuovo marchio del gruppo Tavola, azienda leader nei prodotti dedicati alla cura dell'auto, della casa e della persona. Il nuovo prodotto prevede due linee: i diffusori per ambienti "Omini mondo" e i profumatori spray "Inkognito".

"Da oggi il design si può trovare tra gli scaffali del supermercato. Una mission importante quella che ci siamo posti per realizzare 'Immagine art of fragrance', prodotto unico nella qualità e nella forma. Con questo progetto abbiamo voluto portare nelle case degli italiani un prodotto non solo dalle essenze inconfondibili, ma anche di design, per donare unicità agli ambienti" ha detto Gianpaolo Re, ad di Tavola Spa. "In molti casi si è tentato di promuovere operazioni che avessero lo scopo di portare il design nella grande distribuzione, ma nessuno di questi casi ha portato ad un prodotto veramente alla portata di tutti" ha osservato Giovannoni.

"L'evento di oggi è esclusivo ed insolito per il lancio di un prodotto a marchio industriale; questa iniziativa è del tutto in linea con l'essere controcorrente della nostra azienda e si spiega per la comunanza di obiettivi condivisa tra Unes e Tavola" ha detto Rossella Brenna, direttore vendite, marketing e comunicazione del gruppo Unes.