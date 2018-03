Raggi: M5S vince e realizza il sogno della Terza Repubblica

Roma, 6 mar. - "Grazie. Il M5S vince e può finalmente andare alla guida dell`Italia per realizzare il sogno della Terza Repubblica, la repubblica dei cittadini. Un sogno che abbiamo coltivato per anni e al quale stiamo lavorando da tempo". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"A Roma il M5S ha ottenuto un risultato importante, in crescita rispetto alle elezioni politiche del 2013: allora nella Capitale ottenemmo il 27,3% alla Camera e il 24,9% al Senato; oggi siamo arrivati al 28,7% nel collegio Roma 1 alla Camera, al 32,1% nel collegio Roma 2 alla Camera, al 27,6% al Senato Roma 1 e al 33% nel collegio Collatino e ad uno storico 39,47 nel collegio Ostia-Fiumicino. La nostra rivoluzione gentile ha numeri impressionanti: a livello nazionale il 32,7% alla Camera e il 32,2% al Senato", sottolinea.

"Grazie anche a Roberta Lombardi che alle regionali ha lottato contro un sistema consolidato da anni: ha ottenuto un risultato importante con il 27,26% e circa 835.000 voti. Insieme continueremo la battaglia. Non sono freddi numeri ma voti che permettono ai nostri portavoce di entrare in Parlamento e far finalmente sentire le richieste di noi cittadini. Ai cittadini, ai volontari, agli attivisti, a chi ha votato per la prima volta M5S va un grazie per tutto, ai nostri portavoce va un forte "in bocca al lupo": siamo con voi!", conclude Raggi.