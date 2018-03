Pentagono: media che diffondono video di Isis sono "complici"

New York, 6 mar. - I media che hanno diffuso il video che mostra l'uccisione di quattro soldati americani in un agguato in Niger "sono complici" dell'Isis. Lo ha detto il Pentagono. "Chiediamo ai media e al pubblico e a tutte le entità responsabili di non aiutare questi terroristi nel loro intento di reclutare persone portando l'attenzione e facendo vedere queste immagini, questi video. Voi siete complici nell'amplificare la propaganda dell'Isis se lo fate", ha detto il colonnello Rob Manning, portavoce del Pentagono.

Il video dura nove minuti ed è composto da piccoli frammenti grezzi, tra cui immagini apparentemente girate con una fotocamera su un elmetto appartenente a uno dei soldati. L'attacco è avvenuto lo scorso 4 ottobre e ha coinvolto 12 soldati americani e 30 soldati del Niger che stavano rientrando dal villaggio di Tongo Tongo, vicino al confine con il Mali.