Pinotti: fiducia in continuità su politica estera per Italia -2

Bruxelles, 6 mar. - A chi le chiedeva se i suoi colleghi si fossero mostrati preoccupati per la situazione di incertenza in Italia dopo le elezioni, il ministro della Difesa ha risposto: "Devo dire che ci sono state più domande che preoccupazione. Però - ha concluso - c'è grande fiducia nel fatto che, essendo l'Italia uno dei paesi fondatori dell'Ue e un punto fondamentale per l'Europa, si riesca quanto prima a trovare una soluzione di stabilità".

Il Consiglio di oggi ha dato il via libera a 17 progetti della Pesco, quattro dei quali guidati dall'Italia.