Groenlandia al voto ad aprile, indipendenza uno dei temi hot -2

Copenaghen, 6 mar. - Secondo la Greenlandic Broadcasting Corporation (Knr) e il quotidiano Sermitsiaq, il Primo ministro Kim Kielsen (Siumut) ha detto che le elezioni si terranno il 17 o il 24 aprile. Spetta al Parlamento - l'Inatsisartut - fissare la data dello scrutinio. Kielsen, ex politico, è al potere dal dicembre 2014 dopo essere succeduto ad un altro social democratico, Aleqa Hammond, che aveva fatto dello sviluppo dell'industria mineraria una priorità. Le elezioni in Groenlandia dovevano tenersi prima del 28 novembre 2018, data in cui scade il mandato del governo e dei deputati. Kielsen è alla guida di una coalizione tripartita formata oltre che dal Siumut (socialdemocratico) dall'Inuit Ataqatigiit (sinistra indipendentista) e dal Partito Naleraq (centro).