Ferrara (M5S): i traditori del Campidoglio non lasciano la poltrona

Roma, 6 mar. - "Come vi avevo annunciato, ben prima dei risultati, i traditori del Campidoglio non hanno alcuna intenzione di lasciare la poltrona. Pensiamo alla moglie di Franceschini, Michela Di Biase, che per sbarcare il lunario ha bisogno giustamente di mantenere entrambe le poltrone: quella che già aveva in Aula Giulio Cesare e quella ottenuta adesso, per meriti a noi ignoti, in consiglio regionale". Lo scrive su Fb il capogruppo dei M5S al Campidoglio, Paolo Ferrara.

"E poi ancora Bobo Giachetti già grande assenteista in consiglio comunale riconfermato in Parlamento: anche quest'anno continuerà a regalarci la vista della sua poltrona vuota in Assemblea Capitolina. Non si lascia spazio agli altri, l'importante è collezionare poltrone. Stesso discorso per Stefano Fassina, mentre Fabrizio Ghera di Fdi aspetta ancora i risultati definitivi", aggiunge.

"Tornano invece con la coda tra le gambe Davide Bordoni di Forza Italia e Andrea De Priamo di Fdi, per loro non scatta il seggio di deputato e possono continuare a far finta che la loro priorità sia Roma come se nulla fosse successo....", conclude Ferrara.