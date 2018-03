Antoci: per bene Pd Renzi si faccia da parte e subito

Roma, 6 mar. - "Non posso pensare che il segretario voglia ancora infierire nei confronti di un Partito distrutto dalla sua gestione personalistica e totalitaria non lasciando subito la segreteria". Lo afferma Giuseppe Antoci, pesponsabile legalità del Pd, con il quale Michele Emiliano è andato in ticket alle primarie del Pd.

"C'è un momento - aggiunge - in cui bisogna prendere atto delle sconfitte che in questo caso non solo sono state cocenti, ma hanno rappresentato una vera e propria lezione che i cittadini italiano hanno voluto impartire per primo al segretario ma anche a tutto il Pd".

"Renzi - accusa - parla di caminetti ed inciuci? Non è stato altro che il suo modus operandi, attraverso l`atteggiamento di un leader che ha gestito tutto chiuso nelle sue stanze, con i suoi fidati e sostituendo ai caminetti i gigli magici".