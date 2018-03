Pinotti: fiducia in continuità su politica estera per Italia

Bruxelles, 6 mar. - Il ministro della Difesa Roberta Pinotti si e detta fiduciosa, a margine del Consiglio Difesa dell'Ue a Bruxelles, sulla continuità, anche con il prossimo governo, della politica estera dell'Italia e delle posizioni del Paese in materia di difesa e nel sistema euratlantico, almeno per quanto riguarda le "linee generali". Il Consiglio Ue di oggi è stato il primo "operativo" per i 25 Stati membri che partecipano alla Pesco, la nuova "cooperazione strutturata" nel campo della Difesa, che è stata inaugurata alla fine del 2017 (dei Ventotto sono rimasti fuori solo il Regno Unito, la Danimarca e Malta).

"Mi auguro - ha risposto il ministro della Difesa a una domanda sull'atteggiamento da attendersi su questi temi da parte del M5s - che tutte le forze politiche capiscano l'importanza della Pesco e dell'integrazione sui temi della difesa dell'Europa. Più le minacce diventano globali, più è evidente il bisogno di una difesa e di una sicurezza che siano integrate. Credo che sia un tema che non dovrebbe dividere le forze politiche".

"Ho fiducia - ha continuato Pinotti - che sui grandi temi di politica estera e di difesa un paese importante e grande come l'Italia debba avere una continuità. Quindi non mi aspetto su questo dei forti cambiamenti. Ognuno poi - ha aggiunto - darà le sue sottolineature, come è giusto che sia, ma le linee generali immagino che rimarranno le stesse".(Segue)