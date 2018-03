Elezioni, Barbagallo: quadro chiaro, sciogliere nodo Governo

Roma, 6 mar. - "Il voto di domenica ci consegna un quadro chiaro nei suoi esiti, ma indefinito nelle conseguenze di governo. Non sarà facile sciogliere questo nodo. Ci affidiamo ai compiti istituzionali e alla saggezza del presidente della Repubblica". Lo ha affermato il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, all'esecutivo della confederazione.

"Per parte nostra abbiamo già pronto un documento che presenteremo al prossimo Governo - ha aggiunto - e nel quale abbiamo individuato le priorità per i lavoratori, i pensionati e i giovani in cerca di lavoro. La nostra prima rivendicazione resta quella di una riforma fiscale che sia in grado di redistribuire la ricchezza, riducendo il peso della tassazione su lavoro e pensioni, e di generare, così, una crescita strutturale dell`economia".