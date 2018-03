Francesca Bonaita solista in nuovo social concert dei Senzaspine

Bologna, 6 mar. - Sarà la violinista 20enne Francesca Bonaita la solista del 'Social Concert' 2018, il concerto dell'Orchestra Senzaspine di Bologna, che è interamente dedicato a Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Bonaita, vincitrice della seconda edizione di ClassXfactor, il concorso per giovani solisti classici, ideato dall'Orchestra under 35, si è diplomata a 17 anni con il massimo dei voti e la lode al conservatorio G. Verdi di Milano. Con il suo talento, la giovane musicista ha conquistato sia il giudizio unanime della giuria di qualità, sia il voto del pubblico, durante la finalissima del concorso diretta dal maestro Matteo Parmeggiani e andata in scena il 24 gennaio al Mercato Sonato di Bologna. Il concerto che la vedrà protagonista è in programma giovedì 15 marzo al Teatro Duse di Bologna, venerdì 16 marzo al Teatro Nuovo di Ferrara e domenica 18 marzo al Teatro Consorziale di Budrio.

Nella prima parte del programma, la violinista, accompagnata dall'Orchestra diretta dal maestro Tommaso Ussardi, eseguirà il Concerto per violino e orchestra op. 35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, brano che le è valso il titolo nell'ambito del contest nazionale. Nella seconda parte della serata, i Senzaspine eseguiranno la Sinfonia n° 5 in mi minore Op. 64 del compositore russo, come ha deciso il popolo dei social network. Tchaikovsky ha infatti totalizzato il maggior numero di like nell'acclamata sfida a colpi di click, tra sei diversi compositori.