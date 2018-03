Elezioni, Zaia: a Roma si rispetti richiesta autonomia del Veneto

Venezia, 6 mar. - "Da amministratore dico che è fondamentale che si rispettino i patti con i cittadini, penso a noi veneti che chiediamo l'autonomia ed è bene che lì a Roma sappiano che noi abbiamo votato per l'autonomia. Quindi bisogna mantenere le parole date ai cittadini perché di programmi ne abbiamo visti tanti. Il segnale che viene dal Veneto è un segnale importante che chiede autonomia e che da seguito all'esito del referendum del 22 ottobre 2017". A ribadirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine di una conferenza stampa a Venezia, tornando sul voto del 4 marzo.

"Dalle elezioni - ha proseguito Zaia - è emerso ancora una volta un Veneto che dà un grande segnale di civiltà: la prima regione d'Italia per affluenza alle urne, penso e immagino che si dovrebbe prendere esempio dal Veneto per capire come si amministra l'Italia, e comunque io resto in Veneto perchè devo fare l'autonomia", ha concluso il presidente.