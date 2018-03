Tim, Elliott Advisors: interesse ma non puntiamo a controllo

Roma, 6 mar. - La Elliott Advisors ha confermato "interesse" sulle azioni ordinarie e di risparmio di Tim Telecom Italia, precisando tuttavia che non ha raggiunto quote tali da innescare gli obblighi di comunicazione, in base alle leggi vigenti, né che intende cercare di accumulare quote di controllo sulla società di telecomunicazioni.

Con una nota, un portavoce di Elliott ha spiegato che a seguito dell'investimento la società ha analizzato le diverse alternative strategiche che Telecom potrebbe perseguire e che le relazioni con le autorità italiane potrebbero migliorare "sostituendo alcuni componenti del Cda con personalità altamente qualificate e indipendenti".