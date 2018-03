Venezia, 6 mar. - "Io resto in Veneto, devo fare l'autonomia, e dico che ora tutti gli eletti devono mantenere la parola data ai Veneti dopo il referendum del 22 ottobre. Domenica scorsa il Veneto ha dato un segnale di civiltà, siamo stati la prima regione per affluenza: si prenda esempio da noi per capire come si amministra l'Italia!".

Lo ha ribadito il presidente del Veneto, Luca Zaia a margine di una conferenza stampa a Venezia.