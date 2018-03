Roma, 6 mar. - "È priva di fondamento la notizia secondo la quale Fratelli d'Italia starebbe lavorando insieme a FI e Lega per dar vita a dei gruppi parlamentari unici. FdI considera utile un coordinamento dei gruppi parlamentari per rafforzare l'unità del centrodestra, ma si tratta di una ipotesi ancora non approfondita". Lo comunica l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia.