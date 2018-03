Tartaglione (Pd Campania) annuncia dimissioni

Napoli, 6 mar. - "Stamattina ho annunciato alla segreteria regionale la mia disponibilità a presentare le mie dimissioni alla prossima riunione della direzione regionale, convocata per venerdì 16 marzo". Lo annuncia la segretaria del Pd Campania Assunta Tartaglione dopo una tribolata riunione dell'organismo di partito. "Alla luce del percorso avviato dal segretario nazionale uscente - spiega Tartaglione che non è stata rieletta in Parlamento - ho altresì ritenuto di seguire lo stesso iter, avviando il percorso per la convocazione del congresso regionale. Il quadro politico che esce dalle urne è chiaro e ciascuno, a partire da me, deve assumersi le proprie responsabilità". La riunione della segreteria regionale è stata l'occasione per una lunga e approfondita analisi del voto che è partita dai risultati conseguiti dai Dem a livello nazionale e locale. In particolare, conclude la nota, ci si è soffermati sulla necessità di offrire una nuova piattaforma programmatica e politica alla Campania e al Sud, dove più evidente è stata l'affermazione del M5s.