M5s, Caiata: io espulso? Non rinuncio a mia elezione

Roma, 6 mar. - "Io espulso dai Cinquestelle? Per ora è stato avviato un procedimento di espulsione. Io però non rinuncio alla mia elezione, perché dovrei rinunciarci? Ho fiducia affinché la cosa si possa ricomporre velocemente in modo che possa tornare all'interno del Movimento". Lo dice Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio e neo eletto nel M5S, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Se si conclude l'indagine nei suoi confronti, per riciclaggio, lei tornerà dal Movimento chiedendo di rientrare? "Esatto".

Di Maio però sostiene che lei sia stato espulso perché non aveva comunicato il procedimento nei suoi confronti. "Io non ho un'indagine in corso, l'ho avuta, ora è finita". Ora entrerà alla Camera andando subito nel gruppo Misto? "Vediamo quello che succede - ha detto Caiata a Rai Radio1 - ci sono ancora due settimane prima dell'insediamento delle camere, magari le cose si chiariranno. Mi impegnerò a fare quanto ho detto a prescindere dal banco in cui mi siedero', ora non so dire cosa faro'". Dopo la sua elezione ha sentito qualcuno del M5S? "No, mi sono solo riposato perché non dormivo da due giorni". Perché non ha comunicato di aver questa indagine? "Questa cosa appartiene al passato, in buona fede non ne ho fatto menzione perché per me era una cosa chiusa e sepolta". Ma se l'indagine era già chiusa, ora cosa potrebbe cambiare? "Mi aspetto - ha concluso Caiata a Un Giorno da Pecora - che arrivi l'archiviazione".