Buche a Roma, Gatta: "piano Marshall" per le strade dei Municipi

Roma, 6 mar. - "Un 'piano Marshall' per le strade di competenza dei singoli Municipi". Lo annuncia su Facebook Margherita gatta, assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale. "La nostra Amministrazione - spiega Gatta - ha avviato una ricognizione puntuale delle principali criticità presenti sulle arterie secondarie della Capitale, affinché il Campidoglio possa sostenere economicamente e materialmente gli stessi Municipi nel limitare i disagi provocati dall`ondata di maltempo degli ultimi giorni. A causa di una totale assenza di manutenzione da parte delle precedenti amministrazioni, neve, ghiaccio e piogge hanno messo a dura prova le nostre strade. Per questo la sindaca Virginia Raggiha scritto a tutti i presidenti di Municipio chiedendo di comunicare, entro domani, l`ammontare dei fondi a loro disposizione per la manutenzione stradale, gli interventi già effettuati, quelli programmati e l`elenco dei lavori più urgenti. Sulla base di questo dettagliato report si valuteranno eventuali ulteriori stanziamenti di fondi da assegnare alle strutture territoriali". "Intanto, a seguito dell`allerta meteo della scorsa settimana - aggiunge l'assessora -, è partita un'attività di monitoraggio con cui si stanno affrontando le criticità sulla viabilità principale di competenza del Campidoglio, eliminando le buche che rappresentano un rischio immediato per la circolazione. Ricordo che 800 km di strade di grande viabilità sono di pertinenza del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) di Roma Capitale, mentre la manutenzione degli altri 8.000 km di viabilità secondaria è a carico dei singoli Municipi, con i quali intendiamo lavorare in completa sinergia".