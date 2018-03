Amnesty: detenzione capo Memorial in Cecenia è oltraggiosa

Mosca, 6 mar. - Amnesty International ritiene prevedibile e oltraggiosa la decisione di estendere la detenzione del capo della sezione cecena del Centro dei diritti umani "Memorial".

"Questa decisione era prevedibile, è oltraggiosa. Oyub Titiev deve essere rilasciato immediatamente. Siamo convinti che non Titiev, ma coloro che hanno inventato accuse contro di lui, dovrebbero comparire in tribunale ", ha detto Denis Krivosheev, vice direttore di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale.

Martedì 6 marzo, il tribunale del distretto di Staropromyslovsky di Grozny ha deciso di estendere l'arresto di Titiyev per due mesi, fino al 9 marzo.