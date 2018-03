Calenda a lavoratori Embraco: da gennaio Invitalia vostro datore

Torino, 6 mar. - "Ho voluto portare questo signore perché lui non se ne andrà con il nuovo governo. Sarà mia cura darvi i suoi contatti. Gli ricorderemo insieme che dal 1° gennaio sarà il vostro datore di lavoro". Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha presentato così oggi all'assemblea dei lavoratori Embraco l'amministratore delegato di Invitalia che se non si troverà un'alternativa nel frattempo prenderà in carico i lavoratori licenziati. Assieme a Calenda, che ha spiegato i termini dell'accordo con l'azienda, e ha ricevuto consenso e applausi da parte dei lavoratori, ma non ha rilasciato commenti fuori dai cancelli, c'erano oggi anche il presidente della Regione Sergio Chiamparino e l'assessore regionale al Lavoro Gianna Pentenero.

(segue)