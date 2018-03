Moda, Smi-Liuc: stima +2,6% fatturato settore I semestre 2018

Milano, 6 mar. - Lo scenario dell'industria italiana del Tessile-Moda prevede per il primo semestre 2018 una prosecuzione del trend favorevole, su ritmi simili a quelli realizzati nel 2017. In particolare, il fatturato totale è atteso in crescita del +2,6% rispetto al primo semestre 2017. La stima è di Sistema Moda Italia e Liuc (Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza), che indicano in particolare un incremento del +2,2% per il tessile e del +3% per l'abbigliamento Moda.

Per quanto riguarda l'export, è prevista una crescita del 3,1% nel periodo tra gennaio e giugno 2018, mentre l'import del Tessile-Moda dovrebbe aumentare del 2,4%, con un saldo commerciale del 4,8%. Le indicazioni sono state diffuse a Milano in occasione dell'assemblea annuale di Smi-Sistema Moda Italia, la federazione del tessile Moda aderente a Confidustria.

Infine, sul fronte del numero delle aziende attive e su quello occupazionale, il settore Tessile-Moda sembra aver trovato un nuovo equilibrio sul piano strutturale a seguito dei significativi processi di downsizing conseguenti le crisi del 2005 e del 2009. Le aziende sono stimate sostanzialmente stabili, mentre gli addetti dovrebbero mantenersi in recupero, con una variazione pari al +0,2%.

Quanto al 2017, il consuntivo conferma una chiusura d'anno in area positiva per il settore, che archivierebbe un aumento di fatturato del 2,4% sul 2016 a 54,1 miliardi di euro (+0,6 punti percentuali rispetto alle stime di una crescita del +1,8% diffuse lo scorso giugno).