An-26 precipita, la più grave singola perdita per Mosca in Siria -2

Mosca, 6 mar. - L` An-26 è in uso dai primi anni '70. È in servizio presso l'Aeronautica russa, in Bielorussia e altri paesi dell'ex Unione Sovietica. Il velivolo è stato progettato per il trasporto delle forze armate, èd ha un carico utile massimo di 5,5 tonnellate.

Il Ministero della Difesa ha in servizio più di 170 An-26, un apparecchio prodotto in oltre 1.400 esemplari (poco più del 10% di essi è andato perso durante vari incidenti). L'ultimo grave incidente aereo dell'An-26 russo si è verificato nel 2002 all'atterraggio a Lakhta, rimaste uccise 17 persone. Red