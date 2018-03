An-26 precipita, la più grave singola perdita per Mosca in Siria

Mosca, 6 mar. - L'incidente aereo all`An-26 è la più grande perdita per la Russia in Siria. In totale, ad oggi, in base ai dati ufficiali, in Siria dall'inizio dell'operazione militare che ha coinvolto la Russia nel 2015, sono rimasti uccisi 82 militari.

Quasi tutti sono stati uccisi in situazioni di combattimento o in incidenti con aerei ed elicotteri. Si sa anche della morte di russi in Siria, che non facevano parte del ministero della Difesa russo (per esempio i combattenti della compagnia militare privata "Wagner"), ma non ci sono dati precisi sul numero dei caduti tra di loro.

Un'altra grave perdita, indirettamente collegata alla Siria, è stata la caduta di un Tu-154 del Ministero della Difesa vicino a Sochi, in Russia, nel dicembre del 2016. Sull'aereo c'erano 92 persone, incluso l'ensemble del coro dell`Armata rossa, e sono tutti morti. La causa dello schianto è stata l'errore dell'equipaggio. (Segue)