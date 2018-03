Viotti: alleanza Pd-M5s spauracchio creato ad arte

Roma, 6 mar. - "Il Babau non esiste. Non esiste nessun pericolo che una parte del Partito Democratico stia tramando per costruire alleanze lunari con il Movimento Cinque Stelle. Queste notizie, questi spauracchi, sono creati ad arte per spostare l'attenzione dal tema vero". Lo afferma Daniele Viotti, parlamentare europeo della minoranza Pd.

"E il tema è che dimessosi Renzi - aggiunge - resta il gruppo dirigente che lui si era scelto e al quale (ci si augura in un clima di maggior coinvolgimento) resta la responsabilità di guidare il partito in questa fase istituzionale e politica. Infine, c`è sempre un modo per scacciare questi Babau, queste chiacchiere e questi sospetti: per tutte le prossime decisioni coinvolgere le nostre iscritte e i nostri iscritti. E chiedere a loro come agire e che scelte prendere".