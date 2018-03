Emilia-Romagna, a ottobre 2018 gli stati generali della cultura -2

Bologna, 6 mar. - "Attraverso una programmazione molto partecipata insieme al territorio - ha proseguito l'assessore Mezzetti -, intendiamo rafforzare il senso di comunità degli attori delle politiche culturali e degli operatori regionali, sviluppando la conoscenza e la fruizione della cultura nelle fasce di popolazione più deboli o di solito lontane dai consumi culturali".

Il primo appuntamento sarà in primavera, per fare il punto sull'industria creativa in Emilia-Romagna. Nell'occasione verrà illustrato il report realizzato da Ervet (ente regionale per la valorizzazione economica del territorio) sull'impatto economico e sociale della cultura: un aggiornamento di una prima indagine, realizzata nel 2011.