Emilia-Romagna, a ottobre 2018 gli stati generali della cultura

Bologna, 6 mar. - La Regione Emilia-Romagna, per celebrare l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, mette in vetrina le eccellenze - 9300 beni architettonici tutelati, 214 beni archeologici, 643 sedi di conservazione degli archivi - e la creatività in ambito culturale attraverso la campagna "EnERgie Diffuse-Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità" promossa dall'assessorato alla Cultura, curatore del programma di eventi che raggiungeranno l'apice dal 7 al 14 ottobre. In quella settimana si celebreranno gli stati generali della cultura, dove saranno chiamati a raccolta Comuni, istituzioni partecipate dalla Regione stessa e organizzazioni culturali e di ricerca locali.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura, Massimo Mezzetti - è quello di valorizzare i recenti interventi legislativi nel settore del cinema, della memoria e della musica e affermare attraverso incontri, eventi e spettacoli che la cultura, il patrimonio culturale e la creatività sono strumenti di coesione sociale e di integrazione, con riflessi importanti sullo sviluppo economico e sulla rigenerazione urbana". (segue)