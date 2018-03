Ied Hyundai a Ginevra con Kite prototipo dune buggy anfibio

Milano, 6 mar. - L'Istituto Europeo di Design torna per il quindicesimo anno consecutivo al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra presentando la Hyundai Kite, ultima e inedita concept car realizzata dall'Istituto in collaborazione con lo European Design Center Hyundai. Il modello di stile, che sarà presentato in anteprima mondiale, è il risultato del progetto di tesi del gruppo internazionale di giovani designer del master biennale in Transportation Design IED Torino, progetto che negli ultimi mesi è stato finalizzato seguendo i processi come in un design centre automotive.

Dopo mesi di lavoro intenso, ha preso forma la Hyundai Kite, che racchiude due veicoli in uno, un dune buggy che diventa jet-ski monoposto: un veicolo "libero" che corre su terra e acqua e che porta il nome dell'aria. Un veicolo che avvicina i tre elementi e mette l'esperienza di essi al centro di forme e funzioni.

Il linguaggio formale si è evoluto eliminando le consuete barriere fra interno, esterno e fra gli elementi che li definiscono, come portiere, montanti, tetto e parabrezza. La propulsione di entrambi i moduli (dune buggy e jet-ski) è elettrica: per quello terrestre sono previsti quattro motori brush-less nelle ruote, mentre per il jet-ski la propulsione avviene tramite sistema a turbina acqua jet. La Hyundai Kite prevede un'interazione uomo-macchina intuitiva e "amichevole" in modo da delegare tutti i controlli al telefono mobile personale.

"IED in questi quindici anni ha abituato il pubblico di Ginevra a riflessioni e provocazioni progettuali" - ha dichiarato Riccardo Balbo, direttore accademico IED Italia. "È il senso della partecipazione di un network mondiale nella formazione al design a un evento importante come questo: liberare energia giovane e irriverente, ricomporla sotto la guida di grandi nomi, produrre visioni ed educare designer di prospettiva e abilità". Hyundai Kite è stata progettata all'interno di IED mobility lab, laboratorio di innovazione e sviluppo transdisciplinare legato ai temi della mobilità, guidato da Luca Borgogno, ex-studente IED la cui esperienza, sviluppata in venti anni di attività culminati in Pininfarina e Lamborghini, si è sempre concentrata nella ricerca sulla mobilità del futuro.