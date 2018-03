Il pomodoro re della tavola ma anche della ricerca scientifica

Milano, 6 mar. - E' uno degli ingredienti simbolo della cucina italiana, essenza di piatti come la pizza, il ragù o il più semplice degli spaghetti. Ora il pomodoro diventa anche il simbolo di una iniziativa benefica della Fondazione Veronesi per raccogliere fondi a favore della ricerca nella lotta ai tumori pediatrici. A raccontare la bontà del pomodoro tanto a tavola quanto nella ricerca, è Gennaro Esposito, chef di Torre del Saracino a Vico Equense, tra i protagonisti della feconda ristorazione campana: "La prima parola che mi viene in mente è casa, festa, convivialità - ha detto Esposito - perchè il pomodoro ha questo potere di essere evocativo soprattutto per noi del Sud: lo trovi nelle ricette più disparate nel panino che ti portavi al mare, nel grande piatto di ragù della nonna e poi attraversa tutta Italia, dagli arancini in Sicilia all'ossobuco alla milanese, in piccola parte".

Ma un pomodoro non vale l'altro, anzi per ogni tipologia ci sono utilizzi diversi in cucina: "Ci sono pomodori che sono adatti alla lunga cottura come il San Marzano che conserva la nota di freschezza e acidità che è importantissima nel pomodoro soprattutto nelle salse molto complesse. Poi ci sono pomodori che nell'immediatezza esprimono di più penso al pomodoro sorrentino quello che si consuma per insalata: io usando l'acqua di questo pomodoro cucino un risotto. E poi passiamo attraverso i pomodori del Vesuvio il piennolo con una pelle molto importante e dei sapori minerali incredibili fino al pomodoro corbarino più gentile ed elegante, quasi agrodolce".

Il pomodoro però sarà anche il protagonista dell'iniziativa che sabato e domenica 10 e 11 marzo vedrà impegnata la Fondazione Veronesi in oltre 100 piazze italiane: grazie ai suoi volontari, a fronte di una donazione minima di 10 euro, verranno distribuite delle confezioni da tre lattine di pomodori. I fondi saranno devoluti alla ricerca delle cure contro il tumore pediatrico che ogni anno colpisce circa 1.400 bambini tra gli 0 e i 14 anni e 800 adolescenti fino ai 19 anni:

"Io in questa iniziativa meravigliosa mi sono divertito a dare tre ricette che potessero essere fatte con i bambini, con una piccola brigata di genitori e figli che eseguono un piatto - ha spiegato Esposito - io sono corso qui semplicemente per portare il mio messaggio: la cucina non è la prima cosa in questo caso, ma uno spaghetto al pomodoro ci sta sempre".

L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con l'associazione nazionale degli industriali di conserve alimentari vegetali e Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi di acciaio.