Informatica, al via VHacks: il primo hackathon in Vaticano

Roma, 6 mar. - Esperti di informatica e tecnologia popoleranno il Vaticano dall'8 all'11 marzo 2018 in occasione di VHacks, il primo hackathon che si terrà Oltretevere.

Un hackathon è un raduno al quale prendono parte, a vario titolo, esperti di diversi settori dell`informatica: sviluppatori di software, programmatori e così via. Durata generalmente tra un giorno e una settimana e può avere svariate finalità lavorative, didattiche, sociali.

In Vaticano si svolgerà una sorta di "maratona di cervelli" (il termine hackathon nasce dalla crasi di hack e marathon), di tutte le fedi ed etnie, che collaboreranno confrontando e usando le loro competenze tecnologiche per identificare soluzioni in ambiti come l`inclusione sociale, il dialogo tra le religioni e le crisi mondiali di migranti e rifugiati.

L'avvenimento, spiega il sito della manifestazione, è promosso dalla società Optic in collaborazione con la Segreteria per la comunicazione, con il Pontificio consiglio della cultura e con la sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale.

(fonte: Cyber Affairs)