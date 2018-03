Fca, Uliano (Fim): Pomigliano non può aspettare piano di giugno

Torino, 6 mar. - Pomigliano non può aspettare. E' quanto replica il segretario nazionale Fim-Cisl Ferdinando Uliano all'amministratore delegato Fca Sergio Marchionne che da Ginevra non ha offerto dettagli sui nuovi investimenti nello stabilimento campano, rimandandoli implicitamente al nuovo piano industriale di giugno.

"All'amministratore delegato di FCA - scrive Uliano in una nota - diciamo che su tante altre questioni riconducibili al piano industriale di giugno 2018, aspettare un paio di mesi non cambia, se questo porta a individuare una precisa tempistica di attuazione. Ma su Pomigliano non possiamo aspettare quella data, pur volendo avere maggior tempo a disposizione, la scadenza entro un anno degli ammortizzatori sociali impongono a noi e all'impresa soluzioni in tempi brevissimi".

"Per questo - conclude Uliano - già iniziare i lavori per la realizzazione delle linee di produzione che accoglieranno i marchi premium, sarebbe una risposta fondamentale e toglierebbe molta preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori e di Pomigliano".