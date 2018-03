Mogherini: Ue lavora bene con Gentiloni, futuro governo? Vedremo

Bruxelles, 6 mar. - "C'è un governo italiano, con cui stiamo lavoriamo perfettamente bene, per ora. Il ministro Roberta Pinotti era qui oggi e ha espresso la posizione italiana (nel Consiglio Ue Difesa, ndr). Gli italiani hanno votato, se ne sono accorti tutti, e questa è la democrazia. Ci sarà un cambio di governo che avverrà in futuro".

Lo ha detto oggi a Bruxelles l'Alto Rappresentante dell'Ue per la Politica estera e di Sicurezza comune, Federica Mogherini, durante la conferenza stampa alla fine del Consiglio Difesa dell'Ue, rispondendo a una domanda sulle attese rispetto alla dituazione italiana dopo le elezioni di domanica.

"Noi per ora lavoriamo con il governo in carica. Per il prossimo vedremo quando ci sarà. Intanto abbiamo piena fiducia nella saggezza del presidente della Repubblica, che dovrà prendersi il suo tempo e fare i passi" che considererà necessari, ha aggiunto l'Alto Rappresentante.

"Essendo stata io stessa nel Parlamento italiano, so che ci sono delle procedure che bisogna seguire, anche dentro le Camere, che dobbiamo attendere"; intanto, ha ripetuto Mogherini, "lavoriamo con l'attuale governo fino a che è in carica, per il futuro vedremo".