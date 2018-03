Autonomia, Salvini: con me premier trattativa dura 6-8 minuti

Milano, 6 mar. - "La trattativa con Fontana e Zaia con me presidente del Consiglio durerà fra i 6 e gli 8 minuti penso". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che questo pomeriggio sotto Palazzo Lombardia ha incontrato i giornalisti assieme Roberto Maroni e al presidente della Regione in pectore Attilio Fontana. "Poi il bello è che ci saranno richieste di altre Regioni - ha proseguito Salvini - e finalmente la trasformazione dell'Italia in un Paese efficiente, moderno e federale è a portata di mano".