Usa, Ryan chiede a Trump dazi "più mirati" su alluminio e acciaio

New York, 6 mar. - Lo speaker della Camera statunitense, il repubblicano Paul Ryan, è tornato a fare pressioni sul presidente Donald Trump, a proposito dei dazi che la Casa Bianca vorrebbe imporre sulle importazioni di alluminio (10%) e acciaio (25%).

Ryan crede che i dazi debbano essere "più mirati e tagliati su misura" e non imposti in modo generalizzato. Secondo lo speaker, c'è comunque un "problema legittimo" dato dal dumping di prodotti sul suolo statunitense e che solo questi abusi dovrebbero essere presi di mira. Per esempio, Ryan ha citato la Cina come uno dei Paesi che fa dumping.

Ieri, lo speaker si era unito a vari repubblicani dicendosi, attraverso la portavoce, "estremamente" preoccupato "delle conseguenze di una guerra commerciale", chiedendo alla Casa Bianca di non andare avanti con il suo piano.