Pd, Martina: ripartire insieme per fase nuova

Roma, 6 mar. - "Dobbiamo rialzarci e ripartire tutti insieme, contribuendo all`apertura di una fase nuova che ricollochi il progetto del Partito democratico nella società e nel sentimento popolare del paese. Con la direzione di lunedì dobbiamo aprire il nostro percorso di rigenerazione". Così su Facebook il vicesegretario del Partito Democratico Maurizio Martina.

"Lo dobbiamo fare - aggiunge - con generosità e spirito unitario, unendo meglio le nostre forze e non dividendoci. Non possiamo sbagliare perché in gioco c`è qualcosa di più grande dei nostri destini personali".