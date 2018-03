Torino, cantieri di lavoro per 190 disoccupati over 60

Torino, 6 mar. - Dal prossimo 3 settembre 190 cittadini disoccupati ultra sessantenni avranno la possibilità di partecipare ai Cantieri di Lavoro. Anche quest'anno infatti la Città di Torino ha deciso di aderire al progetto della Regione Piemonte. L'iniziativa avrà la durata di dodici mesi. La Regione Piemonte, dopo averne approvato i contenuti proposti, cofinanzierà il progetto. Nello specifico il progetto si rivolge a cittadini privi di sussidi e con un valore Isee 2018 non superiore a 5000 euro. Ai fini della formazione delle singole graduatorie, i partecipanti saranno considerati in base all'età, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza nel nucleo di componenti portatori di problematiche sociali e/o sanitarie. I 190 disoccupati saranno impegnati 25 ore alla settimana e percepiranno un'indennità giornaliera di 24,46 euro lordi, un contributo per il pasto, oltre agli oneri previdenziali e agli eventuali assegni familiari. Il costo presunto per il biennio 2018/2019 è di 1,6 milioni di euro.