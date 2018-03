Lombardia, Fontana: non mi aspettavo un distacco così su Gori

Milano, 6 mar. - "Non mi aspettavo questo risultato. Credevo che fosse più ridotto. Ha funzionato l'alleanza, la politica di Salvini, il centrodestra e aver seguito uno dei primi consigli di Bossi: per fare politica devi stare in mezzo alla gente non devi andare in tv". Attilio Fontana, presidente in pectore della Regione Lombardia, ha commentato così l'esito delle elezioni lombarde, che ha visto la sua coalizione distaccare con più di venti punti percentuali il centrosinistra di Giorgio Gori (49,7% a 29,1).

Tra i punti fondamentali del programma di Fontana, al primo c'è l'Autonomia. "Poi - ha spiegato - faremo provvedimenti su asili nido gratis, cercheremo di guardare la semplificazione con la Regione e le infrastrutture". Fontana non ha voluto fare nomi sulla composizione della prossima Giunta regionale. Il metodo di scelta degli assessori, si è limitato a dire, "sarà quello della meritocrazia e anche quello della rappresentanza territoriale".