Delegazione deputati tedeschi AfD a Damasco: la vita è normale -2

Berlino, 6 mar. - "Difficilmente si vedono militari per strada. Ci sono pubblicità per telefoni e tv. C'è una vita normale", ha aggiunto Blex. Una delle prime iniziative parlamentari dell'Afd è stata quella di proporre un accordo con Assad per rimpatriare i rifugiati siriani. La mozione è stata respinta.

In Siria, dall'inizio della guerra civile nel 2011 ad oggi, sono state uccise 340.000 persone e milioni di siriani sono fuggiti dal paese o sono stati costretti a lasciare le proprie case. (con fonte afp)