Delegazione deputati tedeschi AfD a Damasco: la vita è normale

Berlino, 6 mar. - Una delegazione parlamentare dell'AfD, l'estrema destra xenofoba tedesca, si è recata in Siria per dimostrare il ritorno alla normalità della vita a Damasco e quindi la possibilità per i rifugiati siriani in Germania di rientrare a casa. I parlamentari hanno twittato diverse foto sui social media con scene di vita quotidiana nella capitale siriana.

La delegazione, composta da sei persone di cui quattro parlamentari e due consiglieri regionali, è arrivata a Damasco ieri mattina per parlare con alti esponenti del regime di Damasco: "Poiché i media tedeschi non offrono un resoconto veritiero dell'attuale situazione in Siria, l'obiettivo del viaggio è di comprendere la situazione umanitaria sul campo e gli sforzi di ricostruzione delle aree liberate dai terroristi" si legge in un comunicato.

"Le donne, senza velo, sono libere di muoversi in giro per le strade pulite della metropoli", si legge nei loro messaggi. Christian Blex, membro del consiglio regionale del Nordreno Vestfalia ha postato su Facebook foto del suo incontro con il Gran Mufti di Damasco, Ahmed Badreddin Hassoun, fedelissimo alleato del presidente Bashar al Assad. Il religioso "ha invitato tutti i rifugiati siriani a tornare a casa".(Segue)