Milano, 6 mar. - Attimi di tensione in via Festa del Perdono tra un gruppo di manifestanti e la polizia mentre è in corso la riunione del Senato accademico della Statale che deciderà se trasferire o no le facoltà scientifiche nell'ex area Expo. Un gruppo di studenti contrari al trasloco ha infatti tentato, senza successo, con un corteo improvvisato di raggiungere la sede distaccata di via Sant'Antonio, dove sono riuniti i vertici dell'ateneo, ma è stato respinto a colpi di manganelli.