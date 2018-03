Veneto, 58 nuovi distretti del commercio in tutte le province

Venezia, 6 mar. - Sono 58 in Veneto i nuovi distretti del commercio, distribuiti in tutte le province, approvati oggi dalla Giunta Regionale che ha valutato le proposte di individuazione presentate dai comuni ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012. Lo ha reso noto l'assessore allo sviluppo economico e al commercio Roberto Marcato, al termine di un percorso con il quale erano già stati finanziati i primi progetti pilota per l'individuazione dei distretti del commercio, che costituiscono una delle principali forma di politica regionale in favore delle attività commerciali in ambito urbano.

"E' stata eccezionale la risposta del territorio sia in termini quantitativi, sia qualitativi", ha commentato Marcato. "Tutte le 58 proposte esaminate a valere sul 2018 - che hanno coinvolto complessivamente ben 111 amministrazioni comunali - sono state infatti ritenute corrispondenti ai criteri dettati dalla Giunta regionale in tema di sviluppo delle politiche attive e sono frutto della fattiva collaborazione di tutti gli attori del sistema: amministrazioni comunali, associazioni di categoria, camere di commercio e imprese, sotto la guida regionale che li ha accompagnati nel percorso. In particolare i Comuni hanno saputo cogliere l'opportunità offerta dalla Regione ed hanno creduto nel modello di aggregazione già sperimentato da alcuni sul territorio regionale".